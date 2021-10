Tra i calciatori del Napoli più attivi sui social c'è sicuramente il suo bomber principe Victor Osimhen. In queste ore, il nigeriano si è fatto vivo con i fan con una frase sibillina per sé e per il suo club: «Quando vieni dal nulla, ogni passo avanti è una vittoria» le parole di Osimhen, acclamato dai tifosi azzurri.