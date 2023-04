Si torna al passato. Ritorna il centravanti mascherato. Domenica sera allo Stadium, contro la Juventus, Victor Osimhen guiderà l'attacco azzurro per l'assalto alla Vecchia Signora. Ieri l'attaccante si è concesso una gita fuori porta a Capri. Da oggi sarà di nuovo cuore, testa e gambe proiettato all'obiettivo scudetto con tappa a Torino, in casa bianconera. L'attaccante ha voglia di riprendere per mano la squadra e mettere la parola definitiva sullo scudetto, a suon di gol e di prestazioni sontuose. Le stesse che hanno caratterizzato una stagione «monstre» del centravanti di Lagos e di tutta la truppa di Spalletti. Del resto, il modo migliore per il Napoli di metabolizzare l'amarezza per l'eliminazione dalla Champions è quello di tornare subito al successo e gettarsi alle spalle un calo (fisiologico) che può starci e che era anche legittimamente prevedibile. Se poi lo si fa (ri)partendo dalla Juve a domicilio tanto di guadagnato.

Osimhen ha dimostrato di avere un particolare feeling con le torinesi. Due delle sue tre doppiette quest'anno le ha «scaricate» ai granata di Juric (al Grande Torino) e alla formazione di Allegri nel perentorio 5-1 rifilato ai bianconeri al Maradona (l'altra doppietta ai danni della Spezia). Dopo l'infortunio che lo ha costretto ai box in campionato (oltre che nella gara d'andata dei quarti di Champions League con il Milan al Meazza) e uno scampolo di partita con il Verona al Maradona, il capocannoniere del campionato - 21 gol finora a referto - sarà nuovamente al centro del tridente di Spalletti. In tutti i sensi. L'assenza di Osi, infatti, si è fatta sentire e non poco. Non solo in termini di gol, che pure sono mancati come il pane (appena due reti all'attivo in campionato per la capolista in questo mese di aprile). Ma anche nell'oggettiva difficoltà del Napoli di trovare soluzioni alternative ad un canovaccio rodato che finora ha portato scompiglio nelle difese avversarie.

Smaltiti i postumi dell'ennesima noia di natura muscolare, Victor ha avuto modo di carburare, rientrando in campo nel pareggio a reti inviolate con il Verona, nell'ultimo turno di campionato. Osimhen è subentrato a Raspadori nell'ultimo quarto d'ora del match. Nonostante il periodo di stop, l'attaccante della nazionale nigeriana ha mostrato di non avere perso il fiuto ed il feeling sotto porta. Quella sua conclusione in area scaligera si è infranta sulla traversa, negando agli azzurri il successo. Non solo. Anche nella sfortunata gara di ritorno dei quarti di Champions con il Milan, sebbene raddoppiato e seguito finanche negli spogliatoi dalla coppia Kjaer-Tomori, Victor ha sfruttato l'unico pallone utile per incornare alle spalle di Maignan ed evitare almeno la beffa della sconfitta. Troppo tardi, purtroppo, per tentare una disperata rimonta. Domenica a Torino, però, l'attaccante torna con più fiato nei polmoni, benzina nelle gambe e fame di vittorie nella testa.

Il bomber ha trascorso il giorno libero concesso da Spalletti a Capri, dove è sbarcato nel primo pomeriggio, trovando una Piazzetta poco affollata. L'arrivo del nuovo idolo della squadra azzurra è stato subito comunicato in rete a fans e tifosi del Napoli che si sono lanciati alla caccia di Osimhen che voleva regalarsi qualche ora tranquilla insieme alla compagna Stephanie di origine tedesca che spingeva il carrozzino della loro bambina di appena sei mesi, Hailey True, nata a Napoli. Tra shopping, selfie e inseguimenti di fotografi e tifosi, il campione ha seguito Stephanie nelle strade dello shopping di lusso dove la compagna si è dedicata agli acquisti di capi di abbigliamento griffati in diverse boutique che si trovano lungo lo stretto corridoio che vede lo struscio estivo dei vacanzieri famosi. Sosta più lunga nel negozio di lusso per bambini Russo Kids, da dove Osimhen è uscito con un grosso numero di shopper affidate ai bodyguard che vigilavano sulla famiglia. Osimnhen non si è sottratto a foto e a qualche selfie. E poi via di corsa verso Marina Grande dove il campione era atteso dal motoscafo per il rientro a Napoli.