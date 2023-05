Osimhen-Kim, il Psg sogna il doppio colpo dal Napoli

La strada di mercato tra Napoli e Paris Saint Germain potrebbe continuare a essere protagonista: dopo l'ultimo passaggio di Fabian Ruiz ai francesi la scorsa estate, secondo Rmc adesso sarebbero Victor Osimhen e Kim Min-Jae gli oggetti del desiderio del club degli sceicchi, che ha messo nel mirino i due azzurri per la prossima estate di mercato.

Luis Campos, direttore sportivo del Psg, avrebbe anche incontrato gli entourage dei due calciatori, senza però trovare nessun accordo. Almeno per il momento. Osimhen, per il Napoli, ha un valore che potrebbe toccare i 150 milioni di euro, poco inferiore ai 60 milioni, invece, la clausola rescissoria di Kim Min Jae opzionabile a luglio. Entrambi i calciatori, secondo i media francesi, preferirebbero comunque un trasferimento in Premier League.