Osimhen e Kvaratskhelia, risponde Calenda: «Previsioni spazzatura, Victor pensa solo al Napoli»

Nel caso social Osimhen-Kvaratskhelia si aggiunge ora anche Roberto Calenda, agente dell'attaccante nigeriano del Napoli che via Twitter ha risposto al collega Jugeli.

«Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui. Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Le presunte dichiarazioni dell’agente Mamuka Jugeli sono gravi, superficiali e inaccettabili. Inoltre mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce nei confronti dei tifosi del Napoli senza alcun motivo né riscontro della realtà» si legge dal tweet di Calenda. «Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto e l’unico desiderio di Victor, oltre alla Coppa d’Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura».