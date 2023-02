Osimhen e Kvara coppia d'oro: solo Mbappé e Haaland fanno meglio degli azzurri

24 gol in due, una cifra pazzesca su cui il Napoli sta costruendo il suo destino. La faccia della squadra azzurra oggi è duplice: quella di Victor Osimhen e quella di Khvicha Kvaratskhelia, entrambi in gol oggi contro lo Spezia - per il georgiano anche un assist al compagno azzurro - ed entrambi capaci di spingere la squadra di Luciano Spalletti in cima alla classifica.

I due azzurri sono una coppia d'oro: meglio dei due, infatti, nei maggiori campionati europei hanno fatto solo gli attaccanti di Manchester City e Paris Saint Germain. Haaland e Foden hanno messo insieme 32 gol, più vicini invece Mbappé e Neymar che a Parigi sono a quota 25.