Osimhen, che show a Lagos: firma al murales e partitina in azzurro

Continuano le vacanze di Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli che è tornato a Lagos per queste settimane di relax lontano dal campo. Ma il nigeriano non si ferma: sui social ha infatti caricato più volte foto dei suoi allenamenti estivi in questi giorni, così come delle partitelle sui campetti che lo hanno visto crescere con gli amici d'infanzia. Osimhen è stato anche al murales a lui dedicato tra le strade di Lagos, firmandolo e scattando foto con alcuni tifosi.