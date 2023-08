Capocannonieri: riprende la sfida tra Osimhen e Lautaro

Botta e risposta. Il re e il vice re dei bomber hanno ripreso da dove avevano finito. Victor Osimhen e Lautaro Martinez si sono presentati all'esordio in campionato con una doppietta a testa. Osi ha subito messo in campo buona parte del suo repertorio a Frosinone, realizzando la rete del 2 a 1 e poi chiudendo i conti con il sigillo chirurgico che ha fissato l'incontro sul 3-1. Lautaro, poche ore più tardi nella scala del calcio, ha fatto altrettanto contro il Monza. Anche per lui una doppietta ed anche lui ha segnato un gol per tempo. Pronti via ed il Toro ha sfruttato al meglio un assist di Dumfries per sbloccare il match. Nel finale ha chiuso in conti in scivolata sfruttando il tiro cross di Arnautovic.

Osimhen, invece, si è affidato al sistema usato-sicuro di capitan Di Lorenzo.

Entrambi gli assist per il nigeriano al Benito Stirpe, infatti, sono arrivati grazie a due intuizioni del capitano azzurro. Nella prima circostanza Victor ha esploso un destro che si è infilato sotto la traversa. Alla mezzora della ripresa, invece, il re dei bomber ha piazzato un colpo da biliardo sul palo alla sinistra di Turati.

Insomma, i due migliori realizzatori dell'anno scorso (Osimhen 26 reti, Lautaro 21) hanno subito fatto capire di avere ancora tanta fame di gol. E di successi. Personali e di squadra. Le doppiette di ieri sono state un piacevole antipasto giusto per far capire al campionato italiano chi comanda negli ultimi sedici metri e – certamente – per rinnovare la sfida a distanza riguardo lo scettro del miglior stoccatore anche per la prossima stagione. La sfida è appena cominciata e si promette esplosiva.