Un ulteriore indizio - semmai ce ne fosse ancora bisogno - sul futuro di Victor Osimhen arriva dal Lille, la squadra che sta per lasciar andare il centravanti nigeriano con direzione Napoli. Il volto di Osimhen, infatti, non è stato inserito dai grafici del club francese nella nuova campagna abbonamenti per i tifosi per quella che sarà la prossima stagione calcistica.Il Lille sa che ormai il destino di Osimhen è segnato e aspetta - a causa anche dei problemi economici che ne condizionano il momento - solo di chiudere l'accordo con ilper poterne certificare la cessione. A mancare nella schiera di calciatori che rappresentano il Lille sulla nuova locandina c'è, inoltre, Gabriel : anche il difensore brasiliano è nella lista dei partenti per fare cassa questa estate.