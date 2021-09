Osimhen, la verità del Lille sul costo: «Calciatori del Napoli supervalutati»

«Tutti pensano che il Napoli abbia pagato oltre 80 milioni per Osimhen, ma non è così». La verità nelle parole di Olivier Létang, attuale presidente del Lille, squadra da cui il Napoli aveva acquistato l'attaccante nigeriano un anno fa. «Il costo finale è di circa 68 milioni di euro. E poi dal Napoli sono arrivati quattro giocatori, la cui somma dei valori, secondo gli esperti, non supera i 500mila euro. Eppure, questi giocatori sono stati pagati 20 milioni. Con incarico anche ad un intermediario di mercato, che è stato pagato».

Tante le accuse arrivate all'indirizzo del Lille negli ultimi mesi, nonostante un cambio societario che ha lasciato molti dubbi. Letang, infatti, era arrivato a Lille nel dicembre del 2020, pochi mesi dopo l'affare Osimhen, con gli ex reggenti Lopez e Campos già intenzionati al passaggio di testimone. «I numeri sono questi, siamo stanchi di essere attaccati perché i nostri conti sono trasparenti: non mi piace parlare del passato, ma non abbiamo nulla da nascondere» ha concluso il presidente.