Il presidente del Lilletorna a parlare di mercato e di Victor Osimhen , il nigeriano che sembra a un passo dal: «Abbiamo ricevuto tante offerte per lui e ne abbiamo parlato molto. Con il suo entourage andiamo molto d’accordo. Mi ha chiesto cosa ne pensassi e gli ho detto quale, a mio parere, potrebbe essere per lui la scelta migliore per lo stile di gioco, la società e l’allenatore che ci sono» ha detto il numero uno del club francese.«Ilè appena sotto lao il, ma lo considero alla pari di squadre come l’Atletico Madrid» ha continuato Lopez nelle parole rilasciate a La Voix Du Nord. «Se ci andrà, diventerà una super star in azzurro. Vivere Napoli da calciatore, averla ai tuoi piedi deve essere incredibile eha tutte le qualità per sopportare il peso della maglia azzurra».