Osimhen-Liverpool: gli inglesi incontreranno l'attaccante del Napoli

Gli ultimi incontri tra il Napoli e l'entourage di Victor Osimhen possono aver aperto nuove strade di mercato: secondo quanto riportato da Liverpool Echo, infatti, il Liverpool avrebbe messo in agenda un incontro ravvicinato con l'agente del calciatore nigeriano, attualmente in vacanza, viste le volontà del calciatore di scegliere la Premier League in caso di addio al Napoli.

L'ultimo capocannoniere della Serie A sperava in una destinazione tra Chelsea e Manchester United: i primi non sono finiti in Champions League, i secondi invece non vorrebbero spendere le cifre richieste dal Napoli.

Per De Laurentiis, infatti, Osimhen vale 150 milioni o anche di più, una richiesta che in questo momento nemmeno il Liverpool accontenterebbe, ma i Reds sono pronti a sedersi a tavolino e trattare.