Osimhen, la maglia all’asta per beneficenza con Chiliz Chain

Dalle ore 12 del 26 agosto fino alle 14 del prossimo 2 settembre, tutti gli appassionati di calcio potranno aggiudicarsi le maglia autenticate dei principali campioni europei. Questa l’iniziativa di Chiliz Chain - già sponsor del Napoli - che vede protagonista anche Victor Osimhen, così come colleghi o ex colleghi di fama mondiale. In più, ciascuno di questi oggetti da collezione sarà per la prima volta verificato sulla Chiliz Chain, per dimostrare l'autenticità dell'articolo. All'asta ci va la maglia con cui ha segnato la doppietta durante Torino-Napoli dello scorso campionato.

Inoltre, coloro i quali si aggiudicano gli oggetti all’asta, tramite il chip NFC apposto sui cimeli, potranno visualizzare il video nel quale il donatore stesso spiega le motivazioni e l’impegno scelto all'interno delle aree di azione di Common Goal. L'asta è in collaborazione con la piattaforma Common Goal, un movimento che mira a unire la comunità calcistica mondiale nell'affrontare le più grandi sfide sociali del nostro tempo.

I tifosi potranno partecipare all’iniziativa direttamente tramite il sito www.matchwornshirt.com o attraverso i canali social ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram.