Un gol per sbloccarsi, finalmente Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano ha trovato contro l'Atalanta la rete del poker azzurro, che è anche il suo primo gol in maglia Napoli. Un'esultanza importante per Osimhen che ha approfittato per mostrare alle telecamere la maglia con la sua prima dedica.

«Stop alle violenze della Polizia», questo il messaggio che Osimhen ha voluto mandare al suo Paese. Già negli ultimi giorni, via social, l'attaccante aveva dimostrato la sua attenzione per i temi sociali che stanno scuotendo la Nigeria in queste settimane.

