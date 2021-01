Scambio social tra nigeriani. Da una parte Victor Osimhen, attaccante del Napoli bloccato negli ultimi mesi prima da un infortunio alla spalla destra e poi dal covid, dall'altra Orji Okwonkwo, connazionale e come lui classe 1998 che gioca con la maglia del Bologna.

L'azzurro ha regalato la sua numero 9 all'amico, che ha voluto ringraziarlo via social. «Prego, fratello» ha scritto Osimhen. I due si sono ritrovati in Italia quest'anno insieme, ma avevano condiviso già tante gare con le maglie delle selezioni minori in Nigeria.

