Osimhen chiesto dal Man United: il Napoli vuole 100 milioni di euro

Il nome di Victor Osimhen continua a circolare in Inghilterra, stavolta sulle colonne del Daily Star: il Manchester United, infatti si sarebbe già mosso per prendere informazioni su di lui, su richiesta diretta di Ralf Rangnick, allenatore dei Red Devils, in vista della prossima estate. Un acquisto da valutare soprattutto in caso di cessione di Cristiano Ronaldo, che libererebbe le casse dello United per un colpo importante.

LEGGI ANCHE Ospina verso il no al Real Madrid: e l'Al-Nasr continua il pressing

Secondo i report dall'Inghilterra, però, il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto non meno di 100 milioni di euro per aprire le porte e lasciar andare il suo attaccante, una cifra sicuramente impegnativa anche se non del tutto fuori dalla portata di un club come lo United. Osimhen in questa stagione ha segnato 11 gol tra campionato e Europa League e ha da poco messo da parte la parentesi del brutto infortunio al volto che l'ha tenuto lontano dal campo per due mesi.