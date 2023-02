Osimhen via? Lo United ha scelto Victor (e ha detto no a Kane)

Due no: uno a Harry Kane del Tottenham e l'altro a Benjamin Sesko del Salisburgo. Il Manchester United nell'ultima finestra di mercato invernale ha preferito portarsi a casa solo Wout Weghorst - ma in prestito - per poter essere liberi la prossima estate di investire con più tempo, secondo quanto riportato da Espn. E tutti gli indizi porterebbero a Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli che è il primo obiettivo dei Red Devils per la prossima sessione di mercato e che ha già convinto i dirigenti inglesi.

In attesa che si capisca quanto e se cambierà la dirigenza del Manchester United nei prossimi mesi - con il club che potrebbe essere messo in vendita almeno in parte dal fondo che lo controlla - è chiaro che gli inglesi vogliano investire su Osimhen per le potenzialità e il futuro: sanno già che De Laurentiis chiederà tanti soldi ma sono pronti a partire da una base di 110 milioni di euro. Cifre non così folli in inghilterra, ma che trasformerebbero Osimhen in uno dei più pagati di sempre in Premier League.