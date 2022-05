Osimhen al Manchester United? Ten Hag preferisce Lautaro

Il Manchester United investirebbe tanto per Victor Osimhen, ma adesso bisognerà capire quali disposizioni arriveranno dal nuovo allenatore Erik ten Hag. Questa, più o meno, la versione che arrivava dall'Inghilterra fino a qualche giorno fa nell'ipotetico affare Osimhen, cercato dai club inglesi con insistenza negli ultimi mesi. Il preferito del nuovo allenatore dei Red Devils, però, sembra essere un altro attaccante, sempre impegnato in Serie A.

Si tratta di Lautaro Martinez, l'argentino dell'Inter protagonista lo scorso anno nella cavalcata scudetto con Conte e anche in questa stagione con Inzaghi. Il neo arrivato ten Hag lo avrebbe messo in cima alle preferenze - come riporta The Express - più in alto dello stesso Osimhen, offrendo all'Inter una cifra sostanziosa e anche un calciatore in cambio come Anthony Martial. Sarà difficile convincere l'Inter che, proprio come il Napoli per il nigeriano, ne tratterebbe la cessione solo in cambio di una cifra importante.