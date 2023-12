Tutto pronto per l'edizione 2023 del Pallone d'Oro africano, che vedrà protagonista anche Victor Osimhen.

L'attaccante del Napoli è arrivato in questi minuti a Marrakech, la città del Marocco in cui si terrà la cerimonia di questa sera, prima di fare ritorno in Italia già dopo la celebrazione visti gli impegni di domani in Champions League contro il Braga.