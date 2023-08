Osimhen spaventa il Napoli: «Stiamo ancora trattando, vediamo cosa accadrà»

«Era importante partire così, con una vittoria». Cambiano le stagioni, non Victor Osimhen, che con una doppietta mette subito la firma sulla prima vittoria dell'anno. «Complimenti alla squadra per la partita, ma anche sll’avversario che ha fatto una grande partita. È importante ora continuare soprattutto a lavorare così, sono felice per la doppietta ma soprattutto per aver aiutato la squadra per la vittoria».

Il mercato non è ancora finito? «C’è stata tanta speculazione sulla mia situazione. Ma è il presidente che decide, stiamo ancora negoziando e vedremo quello che accadrà a fine mercato. Per me Napoli è importante, sono un calciatore azzurro e do il cuore per questa squadra» ha detto a Dazn Osimhen, miglior bomber del 2023 in Europa. «Io leader come Cristiano Ronaldo? È importante sapere che il tuo allenatore creda in te, soprattutto quando sei in campo. Abbiamo tanti leader in questa squadra, da Di Lorenzo a Mario Rui, da Zielinski a Meret.

Ognuno sa prendersi le sue responsabilità. È importante essere un gruppo unito».