Si è ripreso la scena Victor Osimhen, lo ha fatto a suon di gol pesanti e punti importanti in classifica per il suo Napoli. L'attaccante nigeriano, dopo la doppietta contro l'Udinese, ha mandato anche un messaggio ai critici direttamente via social: «Resto concentrato sulla mia passione, tutto il resto è solo rumore di fondo» ha scritto su Instagram il numero nove azzurro.

