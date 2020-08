All the best to @losclive as they begin their league campaign this coming Saturday 💪🏽💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/tkKxRQCgHT — victor osimhen (@victorosimhen9) August 20, 2020

«Voglio augurare tutto il meglio al Lille per la stagione che sta per cominciare». Questo il messaggio di Victor Osimhen , il nigeriano che arriverà alla prossima settimana per il ritiro azzurro, per i suoi ex compagni del. Il campionato francese ripartirà tra mille incertezze dopo essersi concluso a causa del coronavirus lo scorso marzo.