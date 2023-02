Osimhen, il messaggio di Drogba: «Gli ho fatto i complimenti»

Victor Osimhen si prende l'Europa: l'attaccante del Napoli sta vivendo la sua stagione da protagonista commentata anche da un ex grande attaccante del calcio europeo come Didier Drogba, da sempre idolo del nigeriano azzurro.

«So che Osimhen mi ha descritto come suo modello. Non ci siamo mai incontrati ma un giorno gli ho scritto facendogli i complimenti. Gli ho detto di continuare così» le parole dell'ivoriano ex Chelsea, rilasciate Canal+ Sport dove è opinionista durante le notti Champions.

E proprio in Champions è tornato a colpire Victor: con il gol segnato a Francoforte, il Napoli ora sogna il passaggio ai Quarti.