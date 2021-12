Osimhen e Mourinho insieme? L'ipotesi che arriva dalla Nigeria

Una Coppa d'Africa da giocare da protagonista e la voglia di rilanciare il calcio nigeriano ai massimi livelli. La Nigeria attende speranzosa l'avvio della Coppa, in panchina ci sarà Augustine Eguavoen ma non durerà troppo: il ct che ha preso il posto di Rohr qualche settimana fa sta coprendo uno spazio lasciato vuoto dalla federazione che ora è alla ricerca di un nuovo allenatore per Osimhen e compagni.

LEGGI ANCHE Natale, gli auguri di De Laurentiis: «Un luminoso e azzurro 2022»

L'attaccante del Napoli potrebbe anche ritrovarsi in panchina un numero uno mondiale. «Abbiamo parlato con tre grandi allenatori» - ha spiegato Amaju Pinnick, presidente della Federcalcio nigeriana - «Tra cui anche Mladen Krstajic che ha vinto in Israele. Stiamo facendo tutto il possibile e non dirò che non abbiamo parlato con Mourinho perché lo abbiamo fatto. Ci ha parlato anche il Ministro dello Sport e non c'è niente di male per noi» ha svelato. Mourinho è arrivato alla Roma la scorsa estate e potrebbe anche gestire il doppio incarico se accettasse, ma pare che il portoghese abbia consigliato il nome di un collega connazionale come José Peseiro.