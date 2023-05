Victor Osimhen a Castel Volturno in visita al suo murale

Una giornata speciale per Victor Osimhen, ma anche per la città di Castel Volturno. Perché il bomber del Napoli e capocannoniere della serie A si è concesso una visita speciale davanti al murale che lo vede protagonista. È stata l'occasione per farsi abbracciare dalla comunità nigeriana che proprio a Castel Volturno è tra le più presenti.

Osimhen, che per l'occasione si è fatto accompagnare dall'intera famiglia, è stato preso d'assalto dai tantissimi tifosi e curiosi che si sono fatti trovare sul posto non appena si è diffusa la notizia del suo possibile arrivo. Un vero e proprio abbraccio di entusiasmo da parte di un popolo che non smette mai di fargli notare il grande amore.