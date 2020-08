LEGGI ANCHE

«Victor è molto felice di questo trasferimento, non vede l'ora di ritornare in Italia per lavorare con il». Dopo settimane di silenzio, esce allo scoperto William D'Avila, agente di Victor Osimhen : «Non è stato un trasferimento difficile, il ragazzo ha avuto bisogno di tempo per fare la scelta giusta, c'erano anche club interessati, squadre importanti che lo volevano ine in Germania».«È un goleador nato, Ha un rapporto stretto con il gol sin dall’inizio della sua carriera e lo farà anche in Serie A» ha continuato l'agente a Radio Kiss Kiss. «, Giuntoli e Gattuso sono stati importanti in questa trattativa. Hanno parlato con il ragazzo singolarmente: De Laurentiis lo ha messo subito a suo agio dal punto di vista del progetto. Giuntoli è stato decisivo con le sue continue telefonate.ha fatto capire a Victor che sarebbe stato importante per la sua idea tattica nella prossima stagione. Il razzismo non è mai stato un problema pernella scelta».