Non è andato in nazionale con la sua Nigeria, ma Victor Osimhen non vuole saperne di fermarsi. L'attaccante nigeriano del Napoli già scalpita e sui social mostra ai fan tutti i suoi allenamenti. L'azzurro sarà tra i primi a presentarsi al prossimo raduno del Napoli a luglio a Castel Volturno, prima della partenza del gruppo azzurro per il primo dei due ritiri estivi a Dimaro.