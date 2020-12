«Osimhen sta bene e migliora di giorno in giorno. Non c’è alcun mistero, non è un caso eccezionale». Raffaele Canonico sgombra il campo da ogni dubbio. Il responsabile medico del Napoli parla dell'attaccante nigeriano a un mese dal suo infortunio alla spalla: «A Villa Stuart abbiamo fatto un consulto con il Prof. Castagna, che ha confermato la diagnosi dello staff medico nigeriano, è il primo evento traumatico sulla spalla di Victor: non esiste alcuna recidiva. Faccio i complimenti ai colleghi nigeriani perchè la loro rapidità nell’approccio clinico di intervento è stato davvero repentino e di alto livello».

LEGGI ANCHE Granada, l’esercito di Soldado: tutti i segreti della banda Martinez

«Per Osimhen si è trattato di una lussazione che non richiede intervento chirurgico. Rientro? Ogni infortunio ha una storia a sè» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Si va dai 30-40 giorni ai 60-70 giorni per una lussazione semplice. I lavori di terapia servono alla ripresa della funzionalità totale, alla creazione di una protezione all’articolazione. I fisioterapisti ed i preparatori stanno facendo un lavoro di altissimo livello. È un ragazzo di 21 anni e va compreso anche l’aspetto psicologico che interviene nella risposta all’infortunio. Sta migliorando in maniera importante. Mi auguro di vederlo in campo già prima della sosta natalizia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA