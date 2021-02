Le visite svolte in mattinata hanno escluso conseguenze, ma la ripresa dell'attività sportiva per Victor Osimhen sarà comunque da valutare dopo il brutto incidente di Bergamo. «È in ottime condizioni fisiche, dal punto di vista neurochirurgico sta bene e non vede l’ora di tornare in campo» ha assicurato Alfredo Bucciero, primario del reparto di neurochirurgia della clinica Pineta Grande che questa mattina ha esaminato l'azzurro.

«Deciderà lo staff medico del Napoli quando farlo ripartire, serve attenzione, qualche giorno di pausa» ha continuato a Radio Punto Nuovo. «Credo che nel weekend potrà rientrare agli allenamenti, ma ho qualche difficoltà a pensarlo subito in campo. Pronto per la sfida al Benevento? Lui vorrebbe rientrare oggi ma non sarebbe sicuro farlo rientrare immediatamente».

