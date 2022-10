Osimhen torna ed è subito decisivo: «Spalletti mi ha caricato per bene»

Entra nella ripresa e cambia la gara, prima regalando l'occasione del raddoppio a Lozano e poi segnando il gol che regala tre punti al suo Napoli. «Voglio fare le congratulazioni alla squadra, abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra forte come il Bologna. Luciano Spalletti all'intervallo mi ha dato la carica giusta» le parole di Victor Osimhen, man of the match per Napoli-Bologna con il quarto gol della sua stagione.

«Sono tre punti importantissimi per noi. Sono felice di aver segnato ancora, di aver aiutato la squadra a continuare a vincere» ha continuato a Dazn Osimhen, oggi al rientro anche in campionato dopo il gol di mercoledì contro l'Ajax in Champions League «Dobbiamo continuare a spingere ancora per avere questa atmosfera intorno a noi. Adoro Raspadori, non solo perché siamo compagni di squadra: è un top player, una grande persona, abbiamo un gran rapporto dentro e fuori dal campo e in una squadra forte come la nostra può fare la differenza».