Victor Osimhen toccherà a Bologna quota 100 presenze con il Napoli e punta al gol per volare sempre più in alto nella classifica dei cannonieri. Victor di gol ne ha realizzati 23 in questo campionato, tanti decisivi fino a quello dell'1-1 a Udine, che ha consegnato lo scudetto aritmetico al Napoli, e del successo per 1-0 alla Fiorentina nel giorno della festa al Maradona. E ora dopo essere rimasto all'asciutto nelle ultime due partite contro Monza e Inter, match quest'ultimo in cui ha mostrato di non gradire il cambio al momento del ritorno in panchina, punta a tornare al gol al Dall'Ara.

Il centravanti nigeriano ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione con gli azzurri a Castel Volturno. Come riportato dalla Bild ieri, nell'edizione on line, Osimhen è stato avvistato ieri mattina mentre lasciava un noto hotel di Berlino, dove era in vacanza, con la sua fidanzata Stephanie, tedesco-camerunese, che è nata e cresciuta a Wolfsburg, e la figlia Hailey: nulla legato, quindi, al discorso di quello che potrebbe essere il suo futuro.

Osimhen è legato da un contratto al Napoli fino al 2025 e il presidente De Laurentiis vuole tenerlo, come vuole trattenere tutti gli altri big azzurri. La sua valutazione è 160 milioni, da tempo girano rumors di mercato dell'interesse di top club europei, a cominciare da quelli di Premier League (Manchester United, Liverpool, Newcastle e Chelsea), per proseguire con Psg, Real Madrid e Bayern Monaco. Ma la certezza del presente è rappresentata dal Napoli, dallo scudetto vinto in maniera trionfale, e dalla voglia di tutto l'ambiente, a cominciare da quella del presidente di De Laurentiis, di riprovarci in Champions League l'anno prossimo dopo l'eliminazione ai quarti di finale di questa stagione contro il Milan.

Il bilancio di Osimhen nelle 99 partite giocate nei tre anni con la maglia azzurra è di 56 gol, meglio in precedenza aveva fatto solo Cavani che alla centesima partita aveva segnato 69 reti (il Matador in totale nei 3 anni a Napoli realizzò 104 gol). Il centravanti nigeriano ha fatto meglio di diversi bomber che hanno fatto la storia azzurra (a quota 56 c'è anche Altafini, poi Vinicio a 55, Savoldi a 54, Higuain a 51, Careca a 50).

Quest'anno è stato il migliore in termini realizzativi e di rendimento: 37 presenze, 28 reti (23 in serie A e 5 in Champions League) e 5 assist, tutti in campionato. Victor è riuscito a lasciare molto di più il segno rispetto alle due precedenti stagioni in cui è stato frenato dagli infortuni ed è stato costretto a saltare molte partite. In questa stagione invece ha subito solo due stop per infortuni muscolari: il primo subito nel match di Champions League al Maradona contro il Liverpool lo costrinse a saltare quattro partite di campionato e due europee; il secondo accusato con la nazionale nigeriana lo ha messo fuori gioco per due sfide di serie A e l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Nei primi due anni ha messo a segno in totale 28 gol, lo stesso numero di reti che ha messo a segno in questa stagione (18 reti nel 2021-2022, 14 in campionato e quattro in Europa League e 10 nel 2020-2021, tutte in serie A). Quest'anno è stato di gran lunga il migliore per Osimhen, non solo in termini di gol ma anche di prestazioni: Victor è cresciuto sotto tutti gli aspetti, a cominciare dalla capacità di legare il gioco della squadra.