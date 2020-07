LEGGI ANCHE

La due giorni napoletana sembra aver convinto davvero Victor Osimhen e ingià sono pronti a salutare l'attaccante francese. Secondo quanto riportato da Le10Sports, la punta nigeriana è stata sorpresa piacevolmente dale dalla realtà azzurra in queste ore in città e avrebbe già dato mandato ai suoi agenti di curare l'eventuale passaggio in Serie A.L'entourage del calciatore avrebbe chiesto così la cessione al Lille, terza parte di questa storia. Osimhen è attratto dal progettoe ora toccherà ai club trovare la migliore soluzione per l'affare. Gli azzurri proveranno a inserire nella trattativa anche l'altro obiettivo del Lille, il difensore, per una maxi operazione che garantirebbe la squadra di Gattuso sia in avanti che nel reparto arretrato per i prossimi mesi.