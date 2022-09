Napoli, Osimhen salta lo Spezia: domani i test per l'infortunio

L'esaltante vittoria sul Liverpool è già alle spalle, il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo questa mattina perché all'orizzonte c'è già la sfida con lo Spezia in campionato ad attendere. Una sfida che non vedrà tra i protagonisti Victor Osimhen, attaccante nigeriano che era uscito malconcio dalla gara contro la Lazio dello scorso weekend e che ha subito una ricaduta contro gli inglesi ieri sera.

Come informato dal Napoli, infatti, Osimhen questa mattina a Castel Volturno ha svolto solo terapie dopo il problema muscolare di ieri sera e nella giornata di domani effettuerà gli esami diagnostici più approfonditi per conoscere la reale entità dell'infortunio. Anche per Diego Demme terapie e lavoro personalizzato in campo.