Osimhen, sirene dalla Premier: Newcastle e United pronti all'offerta

Nonostante l'affondo andato male a gennaio, il Newcastle non ha mai perso di vista Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è tra le primissime opzioni del club inglese per la prossima stagione, uno dei profili su cui puntare nel mercato estivo per rinforzare la squadra del prossimo anno. Secondo quanto riportato dal Mirror, tutto dipenderà dall'esito finale della stagione visto che i Magpies inseguono ancora la salvezza in Premier League.

Ci sarebbe però anche una rivale inglese in corsa per Osimhen: dalle retrovie, assicurano in Inghilterra, il Manchester United segue l'attaccante del Napoli con molto interesse. Non un problema per il Newcastle che, data la larga potenzialità economica della nuova proprietà, non avrebbe problemi a partecipare a una eventuale asta.