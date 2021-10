Napoli, Osimhen vola, l'entourage: «Ma non si pensi allo scudetto»

«Per Victor è un periodo molto buono, lui è in buona forma e sta facendo bene. Speriamo che possa continuare così fino alla fine stagione». Queste le parole di Osita Okolo, membro dell'entourage di Victor Osimhen: «In questo momento è ovvio che la continuità faccia la differenza. Gli infortuni lo hanno rallentato, ora sta giocando e può continuare a migliorare, l'importante è che non abbia altre battute d'arresto».

LEGGI ANCHE Napoli, quante occasioni da gol: solo l'Inter crea di più in Italia

«Scudetto? Il discorso è molto semplice: il Napoli non deve preoccuparsi di vincere lo Scudetto ma di continuare così, perché se continuerà così lo Scudetto arriverà di sicuro» ha detto a Radio Marte. «Parla con il gruppo e gli altri ragazzi all'interno dello spogliatoio, quindi tra un po' lo sentiremo parlare italiano. Apprezza molto l'affetto e per contraccambiarlo cercherà di segnare sempre più gol e di lasciare tutto sul campo, come già fa».