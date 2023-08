Napoli-Girona, Osimhen neanche in panchina: «Risentimento muscolare»

Primo forfait dell'anno per Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano salta l'amichevole tra Napoli e Girona, seconda sgambata a Castel di Sangro, a causa di un piccolo problema fisico che lo staff medico vuole valutare.

Il calciatore ha sentito un leggero affaticamento all'adduttore che va approfondito e insieme con Rudi Garcia si è deciso di non utilizzare l'attaccante in via precauzionale.

Nulla di troppo grave, comunque: domani Osimhen sarà rivalutato dallo staff per riprendere il lavoro con la squadra.