Osimhen, il Napoli chiarisce: «Permesso pattuito, amato da tutti»

«Deferimenti? Non abbiamo alcun timore, noi facciamo sempre le cose per bene, seguiamo sempre le regole». Così Cristiano Giuntoli, ds del Napoli che prima del match contro l'Atalanta ha voluto anche chiarire la situazione Osimhen e il suo rientro in Italia. «Non si capisce da dove sia venuto fuori un “caso” Osimhen. Victor ha chiesto dei permessi per motivi personali, così come fanno anche altri calciatori. Poi era anche squalificato per la gara di oggi. È tornato un giorno e mezzo dopo rispetto al calendario solito ma l’avevamo pattuito insieme, siamo molto sereni» ha spiegato.

«È un calciatore straordinario, Victor è amato da tutti nello spogliatoio e poi è un professionista serio. Non so da dove vengano fuori queste non notizie» ha continuato a Dazn. Prima di lui anche Luciano Spalletti: «Mertens l’ho visto bene, sempre allo stesso modo. Non si è integrato così bene nella nostra città per caso, dipende dalla sua attinide quando si allena, quando gioca, quando si dà per i tifosi. Questo fa la differenza dentro e fuori dal campo».