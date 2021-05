Osimhen l'oro di Napoli: più gol e più vittorie con Victor

Con o senza. Senza o con. Il Napoli di Gattuso non sembra poter prescindere da un uomo: quello che veste la maglia numero 9. D'altra parte l'allenatore sapeva fin da subito che Osimhen avrebbe rivoluzionato il sistema di gioco del suo Napoli e sovvertito qualunque tipo di gerarchia offensiva. Lo ha voluto in estate - fortemente - lo ha coccolato in autunno, lo ha aspettato in inverno e se lo sta (finalmente) godendo in primavera.