Come informato dal Napoli, Victor Osimhen in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni, un sospiro di sollievo per il club.



Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Sarà monitorato nei prossimi giorni per capire se sarà arruolabile in vista del match di domenica contro la Fiorentina.