© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un arrivo in grande stile quello di Victor Osimhen al Napoli. Il calciatore nigeriano, ufficializzato dal club azzurro questo pomeriggio, ha subito repostato dai suoi canali social i messaggi del club azzurro, scrivendo anche un interlocutorioche ha fatto ammattire tanti tifosi azzurri. Il riferimento, in realtà, è a una canzone famosa in, che si chiama appunto così, opera di, artista nigeriano molto noto in Africa.