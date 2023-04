Eccolo lì, il numero 9. Una specie di angelo liberatore contro le angherie del diavolo rossonero. Gigantesco, sorridente, contenuto. Nessun gesto da matto. Un dio che non è mai stanco della fama e di fare i miracoli. Quelli che stasera gli chiedono i tifosi del Napoli sotto forma di gol. La prova generale con il Verona è andata bene: lui è entrato e tutto si è trasformato. Un ragazzo che si esalta appena mette piede in campo, che carica la folla anche da bordo campo e che non vede l'ora di riprendersi il suo Napoli. È la notte di Victor Osimhen, è sempre la notte di Osimhen. Figurarsi questa con il Milan che può valere la semifinale di Champions League. Un sogno anche per lui, come per ogni bambino venuto su pensando solo al pallone e a diventare famosi. Non si agita nella rifinitura di Castel Volturno, gli basta poco per capire che Spalletti lo farà affiancare a sinistra da Kvara e a destra da Politano. Così per iniziare: poi c'è un piano B (con Lozano) e uno C (con l'ingresso di Raspadori e magari il passaggio al 4-2-3-1). Ci vuole pazienza, Spalletti lo dice anche a lui, a ripetizione. «Non perdiamo la calma se il gol non arriva». Giusto dirlo a lui. Perché è un dio dalle sembianze molto umane, capace di inferocirsi per poco, in grado di mandare al diavolo un compagno per un passaggio negato. Dunque, testa Osimhen.

In ogni operazione-rimonta, il suo nome è scritto in stampatello. L'unico dilemma è se ha o meno la forza per giocare 90 minuti, per reggere anche agli eventuali supplementari. I medici sanno bene che lui non si risparmia: temevano questo con il Verona, per questo gli hanno concesso 20 minuti. Ma stasera no: che vuoi frenare? Come pretendere da un iradiddio come lui di contenere le energie, di badare a non farsi male? Impossibile. Rieccolo titolare, un mese dopo. E vada come vada. Ha saltato la gara di andata, non può saltare anche questa. Accidenti al problema all'adduttore, può anche fargli male un pochino ma stavolta lo tiene per sé, gestisce in silenzio il problemino. Vuole giocare, tutto vogliono che giochi, nessuno stavolta se la sente di dire di no.

Magari all'inizio della stagione non era così, ma adesso sì: il Napoli è Osi-dipendente. Per Pioli è la prima volta che dovrà fare i conti con il nigeriano che ha saltato tutti e tre i precedenti di questa stagione. È il nuovo acquisto di Spalletti per questo quarto di finale, la sua arma nucleare segreta. Osimhen non vede l'ora. Lo aspettano all'uscita del quartier generale. «Vuoi una foto?», chiede. «Sì, ma voglio pure che fai due gol al Milan». Che clima che c'è in città. Pure fuori la parco dove vive c'è la fila che lo aspetta. Il suo factotum sa che lui non è Higuain, che qualche volta pure diceva di no e pure in malo modo. Osi dice a tutti di sì: questa viglia se la gode in ogni momento, pure quando invita il suo barbiere personale, verso le 18, a casa per sistemare la capigliatura. È una notte da favola, anche per mister 150 milioni. Sa che c'è sempre altro, oltre al calcio, e che i burroni sono sempre lì ad aspettarlo. Ma lui stavolta non ci pensa: «Ti marcherà Kjaer», gli dicono. E lui fa finta di preoccuparsi. Ha l'argento vivo nel sangue. A livello calcistico, il suo concetto di anarchia si traduce nella liberazione dell'istinto quando la palla s'avvicina alla porta, perché non tutte le strade che portano al gol possono essere affrontate con uno schema. Ed è per questo che Spalletti va pazzo per lui: non è mai stato un estimatore del calcio scientifico basato su movimenti meccanici (il calcio di Sarri, di Conte e prima ancora di Sacchi) e Osimhen è contento della libertà che gode: potrebbe esserci anche la figlia di pochi mesi stasera allo stadio, ma dipende anche dal tempo che fa. Sarebbe la prima volta ma vale la pena anche per la neonata andare al Maradona per comprendere quanto è amato il dio del calcio dalle sembianze di Osimhen. Dopo stagioni di falsi nueve sono di nuovo tra noi i 9 verissimi: come Victor. I più bravi sono quelli che segnano, e i più bravi devono sempre giocare. È lui che deva caricare di elettricità il Napoli e i 55mila dello stadio di Fuorigrotta. L'attesa è finita.