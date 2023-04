Osimhen, un murale a Castel Volturno per celebrare lo scudetto

Sta per essere completato a Castel Volturno, il comune in provincia di Caserta dove si allena il Napoli, il murale dedicato a Victor Osimhen. Un luogo particolare e non soltanto perché è la base operativa del club azzurro dal 2005. Infatti, a Castel Volturno c'è la più alta concentrazione di immigrati dalla Nigeria, il paese del bomber.

L'iniziativa è stata promossa da Andrea Scalzone, titolare dell'omonimo stabilimento balneare e pallanuotista del Posillipo, e Lello Ferrillo, titolare del Flava Beach che ha ospitato un anno fa il Jova Beach Party di Jovanotti. Il murale è della misura di 10 metri per 8 e si trova all'altezza di via Mezzagni. Accanto a Osimhen saranno disegnate alcune bufale, per legare il territorio al grande calciatore del Napoli.