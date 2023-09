Famelico. È l'aggettivo che meglio inquadra la qualità, la personalità e la professionalità di Victor Osimhen. Il 24enne attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana sta vivendo un magic moment, ma non si sente per nulla appagato o sazio. Altro che pancia piena. Osi ha ancora fame di successi. Personali e di squadra. Che sia per il suo club o per il suo Paese, il comune denominatore resta lo stesso. Vincere, segnare e continuare a sognare. Il bomber lo ha ammesso senza mezzi termini, parlando della sua nomination per il prossimo pallone d'oro. Osi, che ha risposto alla chiamata della Nigeria impegnata oggi contro Sao Tomé e Príncipe (ore 18:00), è stato perentorio. «È bello essere tra i candidati - ha detto in un'intervista riportata dal portale Football Fans Tribe - per me è un grande traguardo perché il Pallone d'Oro era il mio sogno fin da bambino». Una pausa, giusto il tempo di riavvolgere il nastro di una carriera già sfavillante nonostante la giovane età, che aggiunge. «Essere lassù, tra i migliori, per me è una sensazione bellissima e ringrazio chi mi ha supportato». Infine, il rilancio tipico del bomber famelico. «Questo però è solo l'inizio - promette l'attaccante del Napoli - continuerò a lavorare duro per realizzare tutti i miei sogni».

Non gli bastano (e non gli possono bastare) lo scudetto vinto con gli azzurri, il titolo di capocannoniere del campionato, quello di migliore attaccante della serie A o l'aureola di miglior calciatore africano dell'anno. Per non parlare della lunga telenovela estiva che lo ha visto protagonista come oggetto del desiderio dei top club di mezzo mondo, fino alle sirene arabe da cui non si è lasciato comunque incantare. Il rinnovo con il Napoli non è ancora stato formalizzato, la clausola rescissoria resta «ballerina», ma la fumata bianca è sempre più vicina con De Laurentiis che ha alzato ancora la posta, valutando il suo cartellino oltre i 200 milioni di euro. No, Osimhen ha ancora fame e voglia di stupire nel campionato italiano che - grazie anche a tutti i record appena elencati - gli è valso la nomination anche al prossimo Pallone d'Oro. Probabilmente, l'attaccante mascherato quest'anno non riuscirà a vincere il prestigioso trofeo (Messi è in pole per raccogliere il testimone di Benzema), ma essere tra i migliori trenta giocatori al mondo è soltanto un punto di partenza per provare a scalare ancora posizioni e gerarchie e magari alzare il Pallone d'oro tra qualche anno.

Da un candidato all'altro, tra le nomination per il pallone d'oro quest'anno c'è anche Khvicha Kvaratskhelia. L'altra stella del Napoli, tanto per intenderci. Il georgiano è stato protagonista insieme ad Osimhen della cavalcata scudetto azzurra ed è stato premiato come miglior giocatore del campionato italiano (e miglior giovane dell'ultima Champions). Nonostante un avvio a singhiozzo quest'anno, complice una condizione fisica non ancora al top, anche Kvara è finito nel mirino dei top club europei. Proprio ieri è rimbalzata la notizia dalla Spagna del forte interesse del Barcellona per il talento georgiano. Il Barca infatti pare abbia messo in cima alla lista dei desiderata Khvicha per la prossima stagione. Il club blaugrana però dovrà mettere anche sul piatto oltre 100 milioni di euro per provare a convincere De Laurentiis a privarsi della sua stella. Staremo a vedere. I presupposti per assistere ad un'altra estate bollente per le stelle del Napoli ci sono tutti.