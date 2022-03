Osimhen, Napoli e lo scudetto: «Certo che ci crediamo ancora»

Protagonista azzurro, ancora una volta, ma con qualche rimorso e la voglia di finire in bellezza questa stagione. Victor Osimhen si racconta ai microfoni di Radio Kiss Kiss e soprattutto prova a raccontare questo Napoli, atteso a Verona dopo il flop interno contro il Milan. «La sconfitta ci ha fatto male. Non abbiamo fatto una grande gara ma naturalmente siamo consapevoli di aver giocato contro una squadra forte» ha detto l'attaccante azzurro «Il rigore? Ovviamente c'era. Non ho cercato di simulare perché se l’avessi fatto avrei preso il cartellino giallo. Mi aspettavo che l’arbitro andasse al Var ma così non è stato».

Verona per ripartire e tornare a sperare lo scudetto. «Conosciamo il Verona, è una buona squadra ed è difficile giocarci contro soprattutto quando li affronti dinanzi al loro pubblico. Penso che noi siamo pronti per dare tutto, fare una grande gara e ottenere tre punti. Non sarà facile ma noi dovremo andare lì con la mentalità vincente e portar via un successo» ha continuato Osimhen «Scudetto? Certo che ci crediamo. Anche I tifosi devono continuare a crederci nonostante la sconfitta col Milan. Spalletti è stato fondamentale per la mia ulteriore crescita sin da quando è arrivato, ha aiutato tutti noi». Poi una curiosità sulla mascherà indossata: «Ho recuperato completamente, la uso solo per precauzione, ma a breve la toglierò».