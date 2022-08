Osimhen si è già preso il Napoli: «Spalletti mi richiama? Ha fiducia»

Un gol per iniziare al meglio la stagione, ma soprattutto una vittoria importante per il Napoli e per Victor Osimhen. «Era importantissimo partire così per me e per la squadra, sono veramente felice per questa vittoria. Sono andati via tanti calciatori importanti ma avevamo l'obbligo di fare bene anche per dare una risposta a noi stessi» ha detto l'attaccante azzurro a fine partita.

«Non penso a quanti gol segnare in una stagione, per me è importante quello che alla fine è il risultato della squadra» ha continuato a Dazn Osimhen, spesso richiamato in campo da Luciano Spalletti: «Lavoriamo tanto durante la settimana in allenamento, proviamo sempre le situazioni di gioco. Ha fiducia in me e ne sono felice. Kvara è importante per noi così come è importante trovare il feeling giusto per tutti» ha concluso l'azzurro.