Ore sempre più calde tra Mbappè e Psg, la possibilità di un addio immediato potrà prendere forma se l'attaccante francese non rinnoverà il contratto, in scadenza tra un anno, entro il 31 luglio (senza prolungamento dell'accordo quest'estate, infatti, il Psg potrebbe perderlo l'anno prossimo a parametro zero). E a quel punto il club parigino potrebbe virare dritto su Osimhen, uno dei profili tenuti da tempo sotto osservazione.

Tutto dipenderà da quello che sarà il destino del campione francese, valutato 200 milioni dal Psg: da capire le mosse dei club interessati al suo acquisto, tra i quali il Real Madrid che cerca un centravanti per sostituire Benzema e che secondo voci provenienti dalla Spagna avrebbe sempre un interesse per l'attaccante nigeriano del Napoli. Tra le possibili pretendenti per Victor non c'è più invece il Bayern Monaco che non presenterà un'offerta di quelle irrinunciabili, alle quali faceva riferimento De Laurentiis durante la presentazione di Rudi Garcia per poter intavolare un'eventuale trattativa. E in Premier League i club che hanno mostrato interesse nei suoi confronti sono stati Manchester United e Chelsea ma le situazioni non sono poi decollate in trattative.

E resta concreta la possibilità del rinnovo con il club azzurro: De Laurentiis intende prolungare l'intesa con Osimhen per altri due anni, dal 2025 al 2027. Saranno ancora giorni caldi, quindi, in attesa poi della ripresa della stagione del Napoli, fissata per venerdì la partenza per il ritiro di Dimaro-Folgarida (ufficializzate le prime due amichevoli degli azzurri, giovedì 20 contro l'Anaune Val di Non e lunedì 24 contro la Spal): il centravanti nigeriano ha giocato l'ultima partita con la Nigeria il 18 giugno nel match, in cui segnò una doppietta, vinto 3-2 contro Sierra Leone e che regalò la qualificazione alla coppa d'Africa in programma tra gennaio e febbraio 2024 in Costa d'Avorio. E Victor, insieme agli altri azzurri impegnati nella finestra di giugno con le proprie nazionali, arriverà direttamente in ritiro in Trentino qualche giorno dopo il 14 luglio.

La prima operazione in entrata del Napoli riguarderà il difensore che sostituirà Kim, il sudcoreano che sarà un nuovo punto di forza del Bayern Monaco. Secondo la "Bild" un medico del club bavarese è volato in Corea del Sud per la prima parte della visite mediche di Kim che verranno completate nei prossimi giorni. Concluso l'iter dei controlli medici il Bayern Monaco pagherà la clausola rescissoria al Napoli e completerà l'acquisto del difensore sudcoreano. Diversi i profili monitorati dal Napoli, in questo momento restano in corsa l'inglese Kilman del Wolverhampton (che però potrebbe rinnovare con il club inglese e non è un obiettivo semplice), il francese naturalizzato spagnolo La Normand della Real Sociedad, il giovane Scalvini dell'Atalanta, il giapponese Itakura del Borussia Mönchengladbach, l'olandese Doekhi dell'Union Berlino. Zanoli interessa al Genoa, se il giovane terzino dovesse passare in prestito ai rossoblù il club azzurro potrebbe puntare su Faraoni del Verona.

L'altra operazione in entrata riguarderà il centrocampista tenendo presente le uscite di Ndombele (di rientro al Tottenham per fine prestito) e Demme che potrebbe tornare in Bundesliga (è seguito da due club tedeschi: l'Hertha Berlino e l'Eintracht Francoforte). Diversi i centrocampisti seguiti dal Napoli, tra questi il francese Tousart dell'Hertha Berlino e il francese Maxime Lopez del Sassuolo, entrambi allenati in passato da Garcia, rispettivamente con il Lione nella stagione 2019-2020 e il Marsiglia per tre stagioni dal 2016 al 2019. Per Zielinski si attende che riparta la trattativa sul rinnovo del contratto che è in scadenza nel 2024 e cioè tra un anno.