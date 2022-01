Osimhen si riprende il Napoli: com’è andato l’attacco senza Victor?

Dodici partite - o meglio due mesi - fa l’ultima volta in campo, quell’ora di gioco a Milano prima del faccia a faccia con Skriniar in cui ebbe la peggio. Stasera indosserà di nuovo la tuta e andrà in panchina, almeno dal primo minuto: Victor Osimhen è tornato, ne è felice Luciano Spalletti e anche il Napoli, così come sono felici i tifosi che riavranno a disposizione il numero 9 della squadra, quello capace di segnare 9 reti nelle prime...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati