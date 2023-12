Lotito sta lottando per tutti. Non solo per se stesso. Ma rischia un clamoroso flop: perché la maggioranza del governo Meloni ha ribadito il suo no all’emendamento in Commissione Bilancio per il prolungamento del decreto Crescita. Tradotto: il Napoli ora non deve perdere altro tempo. Poiché tutto è ormai apparecchiato per l’annuncio del rinnovo di Victor Osimhen, è meglio che lo formalizzi nei tempi già immaginati, ovvero entro fine anno. Perché il privilegio dello sgravio fiscale lo possano conservare i giocatori che hanno stipulato contratti entro il 31 dicembre 2023. Con buona pace per gli affari futuri, ma la linea del ministro per l’Economia Giorgetti, appoggiato da diversi esponenti anche nel calcio, è chiaro: «Il Decreto Crescita provoca un effetto distruttivo per il vivaio di calciatori italiani, che trovano una concorrenza impropria». Aurelio De Laurentiis ha de tempo pianificato tutto, al di là della questione del Decreto Crescita: sul tavolo c’è un contratto da 10 milioni di euro più bonus, più un piccolo premio alla firma e la clausola (120-130 milioni) valida per la Premier League e non per la serie A (nel caso in cui la Juventus avesse cattivi pensieri). Questione virtualmente chiusa: tutti sono contenti. Su di tutti, Calenda. Il manager ha creduto più di tutti al rinnovo, altrimenti non sarebbe arrivato a 13 incontri (forse persino di più) per far quadrare i conti. L’annuncio del rinnovo con tanto di maglia 2027 è già pianificato. E sarà il grande colpo di De Laurentiis di questo fine anno.

Ci sarà molto da lavorare per Meluso in uscita. Elmas e Demme sono sotto assedio del Lipsia, con l’italo-tedesco cercato anche dall’Union Berlino. Il Napoli tratta solo per la cessione di Demme, mentre per Elmas alza un muro. Ma anche Zanoli, Zerbin e Gaetano sono in lista di (potenziale) sbarco: vanno via solo per giocare. Non certo per esigenze di cassa o per sfoltire. E ovviamente non vanno via tutti e tre. Con le mani in mano De Laurentiis e l’ad Chiavelli non possono restare, delle soluzioni vanno trovate per colmare i problemi in difesa creati dagli errori commessi in estate. E lo stesso Mazzarri è pronto a dare delle indicazioni. Nulla di più facile che nei prossimi giorni gli azzurri tornino a farsi sentire per Jakub Kiwior, l’ex Spezia ora ai margini dell’Arsenal: il polacco ha giocato davvero poco da titolare con i Gunners che sono pronti ad aprire al prestito (oneroso) per sei mesi. C’è anche il Milan sul centrale. L’impressione è che qualcosa si dovrà fare là dietro, perché sono sotto gli occhi di tutti i flop individuali. L’alternativa è quella di Clement Lenglet che all’Aston Villa ha relegato nelle retrovie dopo averlo preso in estate dal Tottenham. Il 28enne francese, ha grande esperienza ed ha giocato anche nella Liga al Barcellona (segnando un gol al Napoli nella gara di ritorno di Champions, nell’agosto del 2020). Insomma, operazione questa che può essere portata a termine con la formula del prestito. De Laurentiis preferisce fare ancor più da solo: per esempio, tra i nomi suggeriti, c’è anche quello di Martin Vitík, classe 2003, difensore ceco dello Sparta Praga. Ma è chiaro che il profilo deve essere quello di un big. Altrimenti, è tutto inutile. Inoltre, se ci fosse sulla destra un’alternativa a Di Lorenzo: per questo, occhio al ritorno di fiamma per Faraoni dell’Hellas Verona che ha come manager un vecchio amico del club azzurro, Mario Giuffredi, uno dei pochi a prendere parte alle riunioni a Castel Volturno nei giorni della crisi di ottobre. In alternativa, come terzino destro, c’è Mazzocchi della Salernitana. Con Danilo Iervolino, De Laurentiis pensa a un piccolo asse di mercato. Tra i papabili, anche perché può arrivare in prestito, c’è Eric Dier, ormai completamente ai margini del progetto del Tottenham. Jerome Boateng è tra gli svincolati dopo che il Bayern Monaco non lo ha tenuto. In mediana attenzione a Mats Wieffer, centrocampista olandese classe ’99 del Feyenoord. Sarà un gennaio frenetico, in ogni caso.