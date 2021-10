Osimhen si prende il Napoli: «Il gol più importante della mia vita»

«È bellissima questa atmosfera, sentire questi tifosi che urlano il mio nome». Victor Osimhen si carica il Napoli sulle spalle e il suo gol basta per battere il Torino e continuare in vetta: «Credo che sia una vittoria meritata stasera, era importante portare a casa questo risultato».

Un gol da grande attaccante per Osimhen. «Ho visto la palla rimbalzare nella mia direzione, ho solo pensato a saltare per buttarla dentro. Non è un campionato facile, dobbiamo continuare così anche nelle prossime partite. Ero nervoso nel finale, il Torino ci stava mettendo in difficoltà e i compagni dalla panchina ci hanno trasmesso calma, è importante restare uniti. È il gol più importante della mia carriera fin qui, sono felice di averlo fatto davanti a questi tifosi».