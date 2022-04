Napoli, per Osimhen l'ottimismo cresce in rete: «Tornato in squadra»

Osimhen sì, Osimhen no. Il dubbio che riguarda Napoli-Fiorentina di domenica prossima Spalletti potrebbe portarselo dietro fino a qualche ora prima del match. Nel frattempo, però, l'attaccante nigeriano manda messaggi, in gruppo a Castel Volturno e anche ai tifosi in rete. Su Twitter l'azzurro ha postato due foto dei suoi ultimi allenamenti con i compagni: «Sono tornato in squadra» le parole di Osimhen, che già qualche giorno fa aveva rassicurato i napoletani sul suo impiego contro la viola.

Back With The Squad💪🏽 pic.twitter.com/eVNr1POSie — victor osimhen (@victorosimhen9) April 8, 2022