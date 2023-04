Napoli, Osimhen rassicura i tifosi: «Sarò in campo per la Champions»

«Non è nulla di grave, ma voglio prendermi questi dieci o quindici giorni di riposo per recuperare al meglio». Victor Osimhen rassicura i tifosi, l'attaccante del Napoli dà anche l'appuntamento per quello che potrebbe essere il suo ritorno: «In campo in Champions League contro il Milan? Io ci spero, sono convinto che ci sarò» ha detto l'azzurro.

Ai microfoni Mediaset, Osimhen parla anche dello scudetto: «Tutti siamo felici, stiamo dando il massimo per realizzare questo sogno. Quando la stagione è cominciata in pochi credevano in noi. Stiamo vicini all’obiettivo, non vediamo l’ora diventi realtà. Napoli è travolgente, non ho mai vissuto tanto amore» ha concluso l'azzurro.